Немецкие власти взваливают на плечи граждан все больше расходов

Политика немецких властей больно ударила по кошелькам граждан. Уже можно сказать, что 2025 год прошел для жителей Германии под лозунгом "Все меньше денег остается от зарплаты".

Исследование Института немецкой экономики показывает: совокупные налоги и социальные взносы в 2025 году достигнут рекордного уровня. Доля налогов и социальных отчислений составляет 41,5 % от ВВП. Это максимальное значение за всю историю.