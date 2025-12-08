3.76 BYN
Немецкие власти взваливают на плечи граждан все больше расходов
Автор:Редакция news.by
Политика немецких властей больно ударила по кошелькам граждан. Уже можно сказать, что 2025 год прошел для жителей Германии под лозунгом "Все меньше денег остается от зарплаты".
Исследование Института немецкой экономики показывает: совокупные налоги и социальные взносы в 2025 году достигнут рекордного уровня. Доля налогов и социальных отчислений составляет 41,5 % от ВВП. Это максимальное значение за всю историю.
Отмечается, что рост нагрузки связан прежде всего с увеличением госрасходов на оборону, инфраструктуру и социальные программы, включая пенсионные выплаты, медицинское страхование и фонд поддержки безработных.