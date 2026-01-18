Немецкие военные покидают Гренландию

В бундесвере заявили, что они выполнили поставленные задачи. Издание "Бильд" же предполагает, что причина - заявление Трампа о введении с 1 февраля 10-процентных пошлин в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, Германии и Швеции. С 1 июня тарифы для этих стран вырастут до 25 % и будут действовать, "пока не будет достигнуто соглашение о покупке Вашингтоном Гренландии". При этом лидер США возмутился тем, что указанные страны начали перебрасывать свои силы на остров, как он выразился, "непонятно зачем".