3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Немецкие военные покидают Гренландию
Все 15 немецких военных, прибывших в Гренландию в пятницу, 16 января, спешно покинули остров. Приказ поступил из Берлина утром 18 января, после чего военные вылетели из Нуука.
В бундесвере заявили, что они выполнили поставленные задачи. Издание "Бильд" же предполагает, что причина - заявление Трампа о введении с 1 февраля 10-процентных пошлин в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, Германии и Швеции. С 1 июня тарифы для этих стран вырастут до 25 % и будут действовать, "пока не будет достигнуто соглашение о покупке Вашингтоном Гренландии". При этом лидер США возмутился тем, что указанные страны начали перебрасывать свои силы на остров, как он выразился, "непонятно зачем".
Страны Европы ответили Трампу
В свою очередь, все 8 стран НАТО выпустили совместное заявление, где выражают полную солидарность с Королевством Дания и населением Гренландии. Также они готовы вести диалог на основе принципов суверенитета и территориальной целостности, а также твердо отстаивать свои принципы.