Неподъемная цена санкций: жители стран Балтии стремительно беднеют

Согласно свежим данным Eurostat, оплата труда в Латвии и Эстонии - одна из самых низких в Евросоюзе. Показатели Литвы также недалеко ушли.

При этом цены на продукты растут, они уже выше среднеевропейских. Покупка базовых вещей стала ощутимым ударом из-за роста налогов. Как следствие, жители все чаще вынуждены экономить. В Эстонии, например, после повышения НДС до 24 % продажи продуктов уменьшились почти на 5 %, а рынок новых автомобилей рухнул почти наполовину.