Сильные ливни превратили улицы Дербента и Махачкалы в сплошные потоки воды. Непогода накрыла Дагестан в ночь на 4 апреля.

По данным синоптиков, только за сутки в Дербенте выпало 13 мм осадков при месячной норме в 19 мм.

Потоки коричневой воды и грязи несутся по улицам, заливают дворы частных домов, подъезды и первые этажи зданий. Вода сметает мусор, обломки и заборы. Люди пытаются спасти имущество и ждут, когда специальные службы начнут откачку воды.

В Дербенте с гор сошли селевые массы, их вынесло на федеральную трассу. В самом городе затопило центральные улицы - ливневая система не справилась с мощным напором воды.