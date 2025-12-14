3.72 BYN
Nestlе планирует сократить 16 тыс. сотрудников к 2027 году
Автор:Редакция news.by
Несладкая жизнь у Nestlе - компания теряет инвесторов и сокращает сотрудников.
Как пишет Handelsblatt, к 2027 году производитель намерен избавится от 12 тыс. офисных работников и от 4 тыс. сотрудников производственного и логистического подразделений. Это почти 6 % от общего числа. Таким образом Nestlе намерена сократить расходы.
Долги швейцарского концерна уже выросли в четыре раза, акции за три года рухнули на 30 %. Чтобы смягчить провал, компания стала экономить - переделывать рецепты, заменяя дорогие ингредиенты дешевыми.