Nestlе планирует сократить 16 тыс. сотрудников к 2027 году

Несладкая жизнь у Nestlе - компания теряет инвесторов и сокращает сотрудников.

Как пишет Handelsblatt, к 2027 году производитель намерен избавится от 12 тыс. офисных работников и от 4 тыс. сотрудников производственного и логистического подразделений. Это почти 6 % от общего числа. Таким образом Nestlе намерена сократить расходы.