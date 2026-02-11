Нетаньяху намерен обсудить с Трампом ситуацию с Ираном

Израиль готов действовать в одиночку. Но сначала Нетаньяху намерен обсудить с Трампом возможные военные варианты действий против Ирана во время своего визита в Вашингтон.

Как сообщают СМИ, Тель-Авив готовит сценарии на случай провала американо-иранских переговоров. Один из вариантов - нанесение превентивного удара по основным объектам производства ракет.

Накануне американский лидер также пригрозил Тегерану, заявив, что будет вынужден принять очень жесткие меры, если не будет достигнуто соглашение. По словам Трампа, Иран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит исламскую республику ядерной и ракетной программы.