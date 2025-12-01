3.72 BYN
Нидерланды планируют ограничить поддержку для украинских беженцев после 2027 года
Автор:Редакция news.by
В Нидерландах предлагают с 2027 года ввести новый специальный статус для украинцев, который должен стимулировать их возвращение домой после наступления мира.
Согласно инициативе, украинцам, продолжающим работать в стране, придется самостоятельно оплачивать жилье и медицинскую страховку. Такой шаг призван снизить нагрузку на государственный бюджет и одновременно не допустить всплеска заявок на постоянный вид на жительство, поскольку текущая общеевропейская программа временной защиты завершится в марте 2027 года и продлеваться не планируется.
Ранее аналогичные меры по сокращению социальной поддержки беженцев из Украины анонсировали Латвия, Польша и Германия.