Нидерланды выделят Киеву 700 млн евро дополнительной военной помощи
Автор:Редакция news.by
ЕС продолжает тянуть бремя поддержки киевского режима. Власти Нидерландов намерены выделить Киеву 700 млн евро дополнительной военной помощи.
500 млн евро будут взяты из бюджета Министерства обороны, еще 200 млн - из средств внешнеполитического ведомства. При этом министры предупредили, что возможность найти в 2026 году полную сумму для помощи Киеву может оказаться ограниченной.
Ежегодно Нидерланды предоставляют Украине около 3,5 млрд евро. Однако в 2025 году было израсходовано 2 млрд евро из бюджета 2026 года.