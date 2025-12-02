Нидерланды закроют центры приема украинских беженцев

Нидерланды намерены в кратчайшие сроки закрыть центры приема беженцев из Украины, их в страну прибыло примерно 135 тыс. человек.

Местные власти считают, что содержание подобных центров слишком сильно влияет на государственный бюджет, даже несмотря на то, что с недавних пор украинских беженцев уже обязали выйти на работу и выплачивать взнос за предоставление жилья.

Кабмин уже начал готовить план по переводу мигрантов из Украины на "самостоятельное проживание". Так, власти намерены обязать беженцев самостоятельно платить за обучение в местных университетах, а также за медицинскую страховку.