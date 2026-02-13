Обострение отношений между Ниамеем и Парижем: руководитель военного штаба Нигера призвал своих граждан к подготовке к войне с Францией.

По его мнению, Пятая республика готовится атаковать африканскую страну. Виновником тяжелой экономической ситуации он считает именно Францию.

Под аплодисменты толпы, скандировавшей "Долой Францию!", генерал объявил, что мобилизация проведена специально для подготовки к войне с бывшей метрополией.

Власти Нигера не впервые возлагают ответственность за внутреннюю нестабильность Нигера. И эта неприязнь вполне объяснима: она кроется в колониальном прошлом.