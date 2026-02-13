3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
Нигер готовится к возможному конфликту с Францией
Обострение отношений между Ниамеем и Парижем: руководитель военного штаба Нигера призвал своих граждан к подготовке к войне с Францией.
По его мнению, Пятая республика готовится атаковать африканскую страну. Виновником тяжелой экономической ситуации он считает именно Францию.
Под аплодисменты толпы, скандировавшей "Долой Францию!", генерал объявил, что мобилизация проведена специально для подготовки к войне с бывшей метрополией.
Власти Нигера не впервые возлагают ответственность за внутреннюю нестабильность Нигера. И эта неприязнь вполне объяснима: она кроется в колониальном прошлом.
Париж, в свою очередь, отрицает любые планы вмешательства. В генштабе Франции обвинения категорически отвергают: там заявления Нигера охарактеризовали как информационную войну.