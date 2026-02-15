3.72 BYN
Новая Зеландия готовится к очередному удару стихии
Автор:Редакция news.by
Новая Зеландия в ожидании очередного удара стихии. Из-за прошедших накануне на севере страны ливней погиб один человек. Вода разрушила дома и дороги, повреждена энергосеть. На данный момент без света остаются порядка 4 тысяч человек.
А улучшения погодных условий не предвидится. В прогнозах синоптиков - проливные дожди, сильный ветер скоростью до 120 км/ч и многометровые волны. Неблагоприятные условия затронут столицу и ряд других регионов Новой Зеландии.