Новая Зеландия готовится к очередному удару стихии

Новая Зеландия в ожидании очередного удара стихии. Из-за прошедших накануне на севере страны ливней погиб один человек. Вода разрушила дома и дороги, повреждена энергосеть. На данный момент без света остаются порядка 4 тысяч человек.

А улучшения погодных условий не предвидится. В прогнозах синоптиков - проливные дожди, сильный ветер скоростью до 120 км/ч и многометровые волны. Неблагоприятные условия затронут столицу и ряд других регионов Новой Зеландии.

Разделы:

В мире

Теги:

Новая Зеландиястихия