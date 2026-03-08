Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/921c4d7d-8722-4cf2-875d-745e228aff9c/conversions/cc6b87ee-57c5-42fd-a1dd-9042acc18e17-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/921c4d7d-8722-4cf2-875d-745e228aff9c/conversions/cc6b87ee-57c5-42fd-a1dd-9042acc18e17-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/921c4d7d-8722-4cf2-875d-745e228aff9c/conversions/cc6b87ee-57c5-42fd-a1dd-9042acc18e17-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/921c4d7d-8722-4cf2-875d-745e228aff9c/conversions/cc6b87ee-57c5-42fd-a1dd-9042acc18e17-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Нового верховного лидера определили в Иране, об этом заявил член Совета экспертов, избирающего руководителя государства, Ахмад Аламолхода, пишет Sputnik.by.

"Выборы верховного лидера состоялись, лидер определен", - передает агентство Mehr его слова.

При этом он не назвал, кто будет следующим руководителем страны. Окончательное решение сообщит секретариат Совета экспертов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменет был убит 1 марта на своем рабочем месте в результате воздушных ударов Израиля и США по Тегерану. По этому поводу в стране объявили 40-дневный траур. Кроме того, погибли и близкие Хаменеи: супруга, дочь, зять, внучка и невестка.

После гибели Хаменеи его обязанности выполнял руководящий совет, сформированный в соответствии с конституцией страны.