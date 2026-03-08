3.74 BYN
Нового верховного лидера определили в Иране
Нового верховного лидера определили в Иране, об этом заявил член Совета экспертов, избирающего руководителя государства, Ахмад Аламолхода, пишет Sputnik.by.
"Выборы верховного лидера состоялись, лидер определен", - передает агентство Mehr его слова.
При этом он не назвал, кто будет следующим руководителем страны. Окончательное решение сообщит секретариат Совета экспертов.
Верховный лидер Ирана Али Хаменет был убит 1 марта на своем рабочем месте в результате воздушных ударов Израиля и США по Тегерану. По этому поводу в стране объявили 40-дневный траур. Кроме того, погибли и близкие Хаменеи: супруга, дочь, зять, внучка и невестка.
После гибели Хаменеи его обязанности выполнял руководящий совет, сформированный в соответствии с конституцией страны.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал, что у него есть несколько кандидатов на роль "хорошего лидера" Ирана. При этом он отказался назвать конкретные имена кого-либо из кандидатов.