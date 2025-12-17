NYT: ЕС и США согласовали два документа по гарантиям безопасности для Украины

Евросоюз и США согласовали два документа по гарантиям безопасности для Украины, сообщает The New York Times.

Как сообщает газета, Соединенные Штаты не будут участвовать в развертывании войск на Украине. Вместо этого Вашингтон планирует использовать службы разведки для мониторинга соблюдения режима перемирия.

По информации издания, в документах первоочередным условием является сокращение численности ВСУ до 800 тыс. человек на мирное время, а также усиление украинской армии при поддержке ЕС и США.