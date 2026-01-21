NYT: Трамп пригрозил прекратить помощь Украине из-за торговой войны с ЕС

Трамп может прекратить поддержку Украины, если Европа даст ответ на новые американские пошлины, пишет New York Times. Такой исход газета назвала армагеддоном.

Ранее французский президент заявил, что ЕС обладает "очень мощными" инструментами в вопросах торговли, которые Евросоюз может использовать для противодействия США. В частности, он упомянул такой механизм, как "торговая базука". Он позволяет ЕС наказывать недружественные страны за "экономический шантаж" путем ограничения торговых лицензий и закрытия доступа к единому рынку.