Объявлены победители премии "Золотой глобус"

Церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Беверли-Хиллз. Лучшим комедийным фильмом стала "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. Ленту также наградили за режиссуру и сценарий. Исполнитель главной роли Леонардо Ди Каприо уступил статуэтку Тимоти Шаламе.