Объявлены победители премии "Золотой глобус"
Автор:Редакция news.by
Церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Беверли-Хиллз. Лучшим комедийным фильмом стала "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. Ленту также наградили за режиссуру и сценарий. Исполнитель главной роли Леонардо Ди Каприо уступил статуэтку Тимоти Шаламе.
Лучшим драматическим фильмом признали картину Хлои Чжао "Гамнет", персональную награду взяла звезда ленты Джесси Бакли.
По две статуэтки забрали бразильский политический триллер "Секретный агент", вампирский хоррор "Грешники" и музыкальный мультфильм "Кей-поп-охотницы на демонов". Четыре статуэтки получил мини-сериал "Переходный возраст".
С "Золотых глобусов" стартует сезон кинонаград, кульминацией станет церемония вручения премии "Оскар".
Фото: Sputnik