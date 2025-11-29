3.72 BYN
Опасная ошибка найдена в самолетах Airbus
Автор:Редакция news.by
Bild сообщает, что в 6 тысячах самолетов Airbus были обнаружены проблемы с программным обеспечением. Как выяснилось, интенсивное солнечное излучение может искажать данные, критически важные для управления полетом.
По этой причине компания Airbus намерена в срочном порядке отозвать тысячи самолетов для исправления опасной недоработки. При этом более чем у тысячи воздушных судов, возможно, придется заменить оборудование.
Хаос не заставил себя ждать: сотни рейсов по всему миру были отменены, появились задержки и перебронирования. Например, Air France пришлось отменить 35 рейсов, японской компании ANA - 65.