Опасная ошибка найдена в самолетах Airbus

Bild сообщает, что в 6 тысячах самолетов Airbus были обнаружены проблемы с программным обеспечением. Как выяснилось, интенсивное солнечное излучение может искажать данные, критически важные для управления полетом.

По этой причине компания Airbus намерена в срочном порядке отозвать тысячи самолетов для исправления опасной недоработки. При этом более чем у тысячи воздушных судов, возможно, придется заменить оборудование.