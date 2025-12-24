3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Опрос: половина британцев считает, что Стармер покинет пост к концу 2026-го
Автор:Редакция news.by
Как сообщает Sky News, в Британии половина избирателей считает, что премьер-министр Стармер покинет пост к концу 2026 года. Лишь 35 % думают, что у него есть шанс остаться.
Кроме того, 71 % опрошенных уверены, что финансовая ситуация в стране за прошедший год значительно ухудшилась. И только 15 % полагают, что их финансовое положение, возможно, улучшится в будущем году.
Фото ТАСС