Опрос: половина британцев считает, что Стармер покинет пост к концу 2026-го

Как сообщает Sky News, в Британии половина избирателей считает, что премьер-министр Стармер покинет пост к концу 2026 года. Лишь 35 % думают, что у него есть шанс остаться.

Кроме того, 71 % опрошенных уверены, что финансовая ситуация в стране за прошедший год значительно ухудшилась. И только 15 % полагают, что их финансовое положение, возможно, улучшится в будущем году.