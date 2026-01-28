3.74 BYN
Опрос в ЕС: 76 % людей отметили, что демократия в их странах находится в упадке
Автор:Редакция news.by
На фоне разочарования мигрантов в австрийской медицине, роста цен на коммуналку в Германии и ужасах в домах престарелых в Испании издание Politico провело соцопрос самих граждан ЕС.
Согласно данным издания, 63 % европейцев считают, что лучшее позади, а 2/3 опрошенных верят в тяжелое будущее для своих детей и внуков. При этом 76 % выразили мнение, что демократия в их государствах находится в упадке. 65 % жителей утверждают, что их страны движутся в неправильном направлении. В Германии (некогда локомотиве) этот показатель оказался выше среднего по Европе - 66 %.