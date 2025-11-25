Опрос в Германии показал, что многих бизнесменов страны ожидает банкротство

Выяснилось, что на грани банкротства функционируют более 8 % компаний. В 2024 году аналогичный опрос обнаруживал больший оптимизм руководителей. Тогда банкротства ожидало на 1 % меньшее количество бизнесменов. При всей субъективности этих данных они свидетельствуют о росте пессимизма граждан в отношении экономических перспектив страны. Особенно печальное положение, насколько можно судить, сложилось в торговле. Там, по мнению владельцев, разорение в любой момент может ожидать 15 % компаний. Естественным следствием такого пессимизма является бегство капиталов и снижение экономической активности бизнеса.