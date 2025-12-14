Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен продемонстрировать на саммите Евросоюза в Брюсселе более 1,5 млн анкет, в которых граждане страны высказались однозначно против военной помощи Украине. На встречу лидеров ЕС, запланированную на 18 и 19 декабря, Орбан привезет десятки коробок с опросниками.

Социсследование проводилось весь последний месяц. По словам венгерского политика, он выскажет "мнение молчаливого большинства". При этом позицию венгров против военной помощи разделают и другие европейские граждане.

Вице-премьер Италии призывает ЕС перестать бойкотировать процесс по разрешению украинского конфликта и дать возможность Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому достичь соглашения.

Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра Италии:

"Раньше Европа не была готова к мирному процессу, а теперь, как мне кажется, бойкотирует его. Возможно, потому что у Макрона, Стармера и других лидеров есть проблемы внутри страны, поэтому им приходится переносить французские или британские проблемы заграницу. Однако мы не воюем с Россией, и я не хочу, чтобы мои дети воевали против России. Поэтому давайте позволим Трампу, Зеленскому и Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс".