Орбан потерпел поражение на выборах в Венгрии

Все внимание приковано к выборам в Венгрии. Виктор Орбан по итогам голосования лишается возможности продолжить свой 16-летний премьерский путь. Оппозиционная партия "Тиса" одержала победу, получив примерно 138 из 199 мест в парламенте по результатам подсчета почти 99 % голосов.

Председатель победившей партии "Тиса" Петер Мадьяр

Лидер партии Мадьяр намерен вернуть Венгрии европейские фонды, предпринять шаги по укреплению демократии в стране и сесть за стол переговоров с президентом России, но первую зарубежную поездку он собирается совершить в Польшу для укрепления венгерско-польской дружбы.

Виктор Орбан признал поражение, подчеркнув, что его команда "не намерена сдаваться" и продолжит "служить стране и венгерской нации".

"Результаты выборов для нас болезненны, но ясны. Право и возможность формировать правительство нам не были предоставлены. Я поздравил победившую партию. Мы еще не знаем, что означают результаты сегодняшних выборов для судьбы нашей страны, а также каково будет более глубокое значение. Только время покажет. Но каким бы ни был результат, мы будем служить венгерской нации и нашей родине", - заявил Виктор Орбан.

Европейские политики не скрывают радости и один за другим поздравляют Мадьяра. Среди них президент Франции, канцлер Германии, премьер Польши Туск, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен и другие. Поспешил поздравить с викторией венгерскую оппозицию и Зеленский.

Впрочем, Мадьяр уже заявил, что его правительство, как и правительство Орбана, не станет проукраинским. Значит ли это, что новые венгерские власти продолжат блокировку 90-миллиардного кредита ЕС для Киева, пока не известно.