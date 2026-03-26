Орбан: Украинская разведка работает в интересах венгерской оппозиции
Уровень политического напряжения в Венгрии нарастает в преддверии парламентских выборов. Премьер страны Виктор Орбан потребовал от Владимира Зеленского немедленно отозвать из страны сотрудников и агентов украинских спецслужб, которые действуют в интересах венгерской оппозиции.
Он отметил, что в работе партии "Тиса" принимают участие украинские шпионы и оплачиваемые украинцами IT-специалисты. Все с одной целью - дискредитировать действующее правительство.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"В цифровом пространстве сторонники "Тисы" постоянно разжигают ненависть. У них есть только одно сообщение: пренебрежительно относиться к нашей работе, атаковать и набрасываться на нас. Мне угрожает Зеленский с солдатами, и среди украинцев есть те, кто каждый день посылает угрозы Венгрии. Зеленский угрожает Венгрии нефтяной блокадой, а их разведывательные службы вмешиваются в нашу избирательную кампанию: они прослушивают министра иностранных дел, проникают в венгерскую политику, особенно в партию "Тиса", и делают все возможное, чтобы обеспечить приход проукраинского правительства к власти".
Брюссель тоже решил не оставаться в стороне: Евросоюз заморозил Венгрии кредитную программу на сумму в 16 млрд евро. В Будапеште уверены, что это наказание за блокирование финансовой помощи Украине.
Более того, европейские бюрократы неожиданно ввели механизмы цифровой цензуры. Теперь соцсети закрывают глаза на то, как оппозиция обходит правила платформ, набирая миллионные охваты, в то время как контент действующих властей модерируется максимально жестко.