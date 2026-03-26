Орбан: Украинская разведка работает в интересах венгерской оппозиции

Уровень политического напряжения в Венгрии нарастает в преддверии парламентских выборов. Премьер страны Виктор Орбан потребовал от Владимира Зеленского немедленно отозвать из страны сотрудников и агентов украинских спецслужб, которые действуют в интересах венгерской оппозиции.

Он отметил, что в работе партии "Тиса" принимают участие украинские шпионы и оплачиваемые украинцами IT-специалисты. Все с одной целью - дискредитировать действующее правительство.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"В цифровом пространстве сторонники "Тисы" постоянно разжигают ненависть. У них есть только одно сообщение: пренебрежительно относиться к нашей работе, атаковать и набрасываться на нас. Мне угрожает Зеленский с солдатами, и среди украинцев есть те, кто каждый день посылает угрозы Венгрии. Зеленский угрожает Венгрии нефтяной блокадой, а их разведывательные службы вмешиваются в нашу избирательную кампанию: они прослушивают министра иностранных дел, проникают в венгерскую политику, особенно в партию "Тиса", и делают все возможное, чтобы обеспечить приход проукраинского правительства к власти".

Брюссель тоже решил не оставаться в стороне: Евросоюз заморозил Венгрии кредитную программу на сумму в 16 млрд евро. В Будапеште уверены, что это наказание за блокирование финансовой помощи Украине.