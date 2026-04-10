Орбан уличил противников в планах захватить власть в Венгрии
Автор:Редакция news.by
Противники правительства Венгрии намерены захватить власть любым путем, поставив под сомнение результаты выборов 12 апреля и дискредитировав их на международном уровне. Об этом предупредил Виктор Орбан.
Премьер Венгрии подчеркнул: "Наши противники не остановятся ни перед чем, чтобы получить власть. Выдвигая сфабрикованные обвинения, они заявляют о фальсификации выборов еще до их начала. Они организуют протесты и беспорядки прямо сейчас, прежде чем будет произведен подсчет голосов".
Ранее правительство страны уже заявляло о беспрецедентном вмешательстве иностранных, в том числе украинских, спецслужб в венгерские выборы.