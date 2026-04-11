"Орбану есть что терять": аналитик Бояшов дал прогноз о результатах выборов в Венгрии

Партия "Фидес" во главе с Виктором Орбаном имеет высокие шансы на победу на парламентских выборах в Венгрии. Такое мнение высказал в "Актуальном интервью" аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

"Я думаю, что выиграет Орбан, и за это говорят два аргумента. Первое - это голосование венгерского зарубежья. Второе - Орбану есть что терять, и он рискует на порядок большим", - отметил эксперт.

По его словам, в случае поражения Орбана против него сразу могут завести дело. "Есть вбросы о том, что Орбан куплен Москвой, Сийярто (глава МИД Венгрии Перет Сийярто - прим. ред.) куплен Москвой, что дипломаты якобы завербованы, венгерские дипломаты якобы выступают проводниками чужих интересов. Это говорит о том, что, если Орбан проиграет, в отношении него сразу заведут дело по госизмене или еще чему-нибудь.

И эти два аргумента - венгерское зарубежье, которое выступает за Орбана, и то, что Орбану есть что терять, - сыграют в пользу партии "Фидес". Анатолий Бояшов

Аналитик отметил, что сейчас партии идут практически на равных, а около 20 % избирателей еще не определились. "Это частично молодежь, а оппозиция делает ставку на молодежь, и частично средний класс - те, кто поддерживает Орбана. Куда они склонятся, покажет время", - сказал он.