Ормузский пролив под прицелом: Азия теряет 80 % нефти и готовится к дефициту

Мировой энергетический кризис все больше усугубляется: Иран не закрыл Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами в соответствии со всеми международными протоколами, сообщает командование.

Однако сохраняется опасность прохода через него. Больнее всего это бьет по Азии. Ранее регион получал через этот маршрут 80 % нефти, теперь оказался на грани дефицита.

Наиболее критичная ситуация в Индонезии: ее запасов хватит всего на 25 дней. Немногим лучше дела обстоят в Индии, а также на Филиппинах и в Таиланде.

В относительно стабильном положении находятся Китай, Япония и Южная Корея: там запасов хватит более чем на 100 дней.