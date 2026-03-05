3.74 BYN
Ормузский пролив под прицелом: Азия теряет 80 % нефти и готовится к дефициту
Автор:Редакция news.by
Мировой энергетический кризис все больше усугубляется: Иран не закрыл Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами в соответствии со всеми международными протоколами, сообщает командование.
Однако сохраняется опасность прохода через него. Больнее всего это бьет по Азии. Ранее регион получал через этот маршрут 80 % нефти, теперь оказался на грани дефицита.
Наиболее критичная ситуация в Индонезии: ее запасов хватит всего на 25 дней. Немногим лучше дела обстоят в Индии, а также на Филиппинах и в Таиланде.
В относительно стабильном положении находятся Китай, Япония и Южная Корея: там запасов хватит более чем на 100 дней.
С начала марта 2026 года цены на нефть выросли более чем на 15 %.