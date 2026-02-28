3.75 BYN
Ормузский пролив закрыли для движения судов
Автор:Редакция news.by
Военно-морской флот КСИР объявил о запрещении судам пересекать Ормузский пролив и закрывает его, сообщает Al Jazeera.
Суда получают сообщения на очень высокой частоте, в которых говорится, что "ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив".
Фото: РИА Новости