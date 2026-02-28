Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Ормузский пролив закрыли для движения судов

Военно-морской флот КСИР объявил о запрещении судам пересекать Ормузский пролив и закрывает его, сообщает Al Jazeera.

Суда получают сообщения на очень высокой частоте, в которых говорится, что "ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив".

Фото: РИА Новости

