Основным итогом переговоров России и Украины стал обмен не только военных, но и гражданских

Россия и Украина проведут обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Как сообщил источник ТАСС, такая договоренность достигнута во время третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Эта встреча представителей Москвы и Киева в Стамбуле стала третьей и продлилась порядка 40 минут. Итогом первого раунда 16 мая стали договоренности об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и решение о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса. По итогам второй встречи 2 июня стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва также передала Киеву несколько тысяч тел погибших.