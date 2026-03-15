"Остановите войну! ": в Лондоне и Вене прошли протесты в поддержку Ирана
Тем временем протесты в поддержку Ирана и против Израиля продолжаются. Накануне несколько сотен протестующих собрались на митинг в Лондоне, несмотря на то, что ежегодный марш протеста, приуроченный к Международному дню Аль-Кудс, был запрещен правительством. На митинге звучали антиизраильские лозунги и призывы прекратить военные действия против Ирана. Арестованы 12 человек, причина - якобы поддержка запрещенной организации и угрозы насилием.
Акция протеста в австрийской Вене
Сотни протестующих вышли и в Вене. Люди прошли по улицам австрийской столицы, призывая положить конец американо-израильским нападениям на Иран и оплакивая школьниц, погибших в результате авиаудара по Минабу. Демонстранты несли плакаты с надписью "Долой США" и " Прекратите бомбить Иран", а также портреты покойного иранского лидера Али Хаменеи.