"Остановите войну! ": в Лондоне и Вене прошли протесты в поддержку Ирана

Тем временем протесты в поддержку Ирана и против Израиля продолжаются. Накануне несколько сотен протестующих собрались на митинг в Лондоне, несмотря на то, что ежегодный марш протеста, приуроченный к Международному дню Аль-Кудс, был запрещен правительством. На митинге звучали антиизраильские лозунги и призывы прекратить военные действия против Ирана. Арестованы 12 человек, причина - якобы поддержка запрещенной организации и угрозы насилием.