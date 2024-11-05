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Ответ на агрессивные шаги НАТО - Россия может возобновить ядерные испытания
Москва может принять решение о возобновлении ядерных испытаний в ответ на агрессивные шаги НАТО, совершенные в последние несколько недель. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Несмотря на все предупреждения, ВСУ продолжают наносить западным оружием удары по объектам в глубине российской территории. Подобные действия не могут оставаться без адекватной реакции.
Частичный запрет на проведение ядерных испытаний был установлен договором от 1963 года. В 1996-м были прекращены также и подземные испытания.
Возобновление ядерных взрывов будет знаменовать собой выход гонки вооружений на новый уровень. И виновником этого будет лишь НАТО, указал высокопоставленный российский дипломат.
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