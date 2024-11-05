Ответ на агрессивные шаги НАТО - Россия может возобновить ядерные испытания

Москва может принять решение о возобновлении ядерных испытаний в ответ на агрессивные шаги НАТО, совершенные в последние несколько недель. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Несмотря на все предупреждения, ВСУ продолжают наносить западным оружием удары по объектам в глубине российской территории. Подобные действия не могут оставаться без адекватной реакции.

Частичный запрет на проведение ядерных испытаний был установлен договором от 1963 года. В 1996-м были прекращены также и подземные испытания.