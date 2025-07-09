Пакистан намерен запустить железнодорожное сообщение с Россией

Пакистан намерен реализовать проект по запуску прямого железнодорожного сообщения с Россией, а также Беларусью и Казахстаном, заявил спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, есть два проекта, по одному из которых мы подписали соглашение о подготовке технико-экономического обоснования между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном, чтобы железнодорожное сообщение стало реальностью и было связано с Казахстаном, Беларусью и Россией и чтобы реализовать все это на основе пилотного проекта", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам политика, в планах у Пакистана "запустить первый грузовой поезд в Россию". "Так что, безусловно, это соединение откроет двери для будущей торговли и будущего промышленного сотрудничества с Россией и республиками Центральной Азии, так что мы добились прогресса и очень заинтересованы в этом", - констатировал Харун Ахтар Хан.