Папа Римский осудил войну на Ближнем Востоке

Папа Римский Лев XIV во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Вербного воскресенья заявил, что Бог игнорирует молитвы лидеров, которые развязывают войны и у которых "руки в крови".

СМИ отмечают, что неожиданно резкое заявление понтифика стало своеобразным ответом администрации президента США. Ранее глава Пентагона Хегсет заявил, что молится о насилии для врагов, которые не заслуживают пощады.

Папа Римский Лев XIV:

"Братья, сестры, это наш Бог, Иисус, царь мира, Бог, который отвергает войну, которого никто не может оправдать, который не слушает молитвы тех, кто ведет войну, и отвергает ее, говоря: "И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу: ваши руки полны крови".