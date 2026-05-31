В Польше тяжелобольные украинцы остались без помощи
Автор:Редакция news.by
Тысячи украинских беженцев в Польше остались без жизненно важного лечения. В силу вступил закон, который отменяет прежний режим автоматической временной защиты.
В результате украинцы, которые физически не могут работать - одинокие пожилые, онкопациенты и инвалиды - полностью потеряли право на бесплатную медицинскую помощь.
Теперь для доступа к врачам и медикаментам от беженцев требуют официального трудоустройства и самостоятельной уплаты всех страховых взносов, а это ставит жизни тысяч тяжелобольных под реальную угрозу.