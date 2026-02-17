3.72 BYN
2.85 BYN
3.39 BYN
Парламент Перу отстранил от должности президента за два месяца до выборов
Автор:Редакция news.by
В Перу разразился очередной политический кризис: парламент отстранил от должности исполняющего обязанности президента Хосе Хери всего за два месяца до всеобщих выборов. Это уже восьмой случай смены главы государства в стране менее чем за 10 лет.
Хери, ранее возглавлявший Конгресс, занял пост в октябре 2025 года после импичмента предыдущего президента. Однако через 4 месяца его обвинили в торговле влиянием и многочисленных служебных нарушениях.
Теперь временным лидером станет новый спикер парламента, а страна готовится к выборам, которые запланированы на 12 апреля.
Фото РИА Новости