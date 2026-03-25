Парламентские выборы в Дании: правящая партия потеряла большинство

В Дании подводят итоги парламентских выборов. По информации СМИ, социал-демократы, которые являются сторонниками премьер-министра Метте Фредериксен, хоть и победили, но не смогли набрать необходимого количества голосов, чтобы получить мандат на формирование правительства.

Менее 22 % - это худший результат партии более чем за столетие. На втором месте - Социалистическая народная партия. Партия министра обороны - на третьем.

Лидер "Народной партии" Расмуссен уже призвал своих оппонентов спуститься с небес и присоединиться к его движению.