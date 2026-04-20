Партия экс-президента Радева лидирует на парламентских выборах в Болгарии

Партия "Прогрессивная Болгария" экс-президента Румена Радева лидирует на внеочередных парламентских выборах.





После обработки 68 % протоколов она набирает 44 % голосов. На втором месте коалиция "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария". А вот правящая коалиция ГЕРБ - СДС занимает скромное третье место.

Лидер "Прогрессивной Болгарии" Радев во время общения с прессой уже заявил о необходимости восстановления диалога с Россией.

Румен Радев, лидер партии "Прогрессивная Болгария":

"Спросите президента Макрона, спросите премьер-министра Бельгии, спросите других европейских лидеров, включая канцлера Мерца, который несколько месяцев назад заявил, что диалог с Россией должен быть восстановлен. Не только из-за новой архитектуры безопасности в Европе, которая неизбежна и над которой мы должны работать. Но если мы хотим, чтобы Европа обладала реальной стратегической автономией, Европа должна восстановить свою конкурентоспособность, чтобы остановить процесс деиндустриализации".