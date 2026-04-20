Партия экс-президента Радева лидирует на парламентских выборах в Болгарии
Партия "Прогрессивная Болгария" экс-президента Румена Радева лидирует на внеочередных парламентских выборах.
После обработки 68 % протоколов она набирает 44 % голосов. На втором месте коалиция "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария". А вот правящая коалиция ГЕРБ - СДС занимает скромное третье место.
Лидер "Прогрессивной Болгарии" Радев во время общения с прессой уже заявил о необходимости восстановления диалога с Россией.
Румен Радев, лидер партии "Прогрессивная Болгария":
"Спросите президента Макрона, спросите премьер-министра Бельгии, спросите других европейских лидеров, включая канцлера Мерца, который несколько месяцев назад заявил, что диалог с Россией должен быть восстановлен. Не только из-за новой архитектуры безопасности в Европе, которая неизбежна и над которой мы должны работать. Но если мы хотим, чтобы Европа обладала реальной стратегической автономией, Европа должна восстановить свою конкурентоспособность, чтобы остановить процесс деиндустриализации".
Зарубежные СМИ окрестили Радева "вторым Орбаном" за его позицию против военной помощи Украине и за "уважительные и равноправные" отношения с Москвой. Ресурсы, связанные с Брюсселем, уже подняли истерическую волну в том духе, что с точки зрения российских интересов данные результаты "перекрывают" недавнее поражение Орбана, и теперь именно Радев будет "троянским конем Москвы" внутри Евросоюза.