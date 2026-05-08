Партия Стармера потерпела поражение на местных выборах
Премьер Великобритании Кир Стармер не покинет свой пост, несмотря на неудачные для Лейбористской партии муниципальные выборы. На вопрос журналистов о его возможной отставке Стармер заявил, что не собирается уходить.
Между тем результаты местных выборов уже называют историческим сдвигом в британской политике, поскольку они свидетельствуют о распаде традиционной двухпартийной системы страны на многопартийную.
Правящая партия лейбористов, лидером которой является Стармер, потеряла контроль над 9 муниципальными советами Англии. Консерваторы тоже утратили значительную часть позиций. И те, и другие получили по 253 места. При этом у партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджела Фараджа 390 мест.
Отмечается, что наибольшие потери лейбористы понесли в так называемой территории красной стены - полосе бывших промышленных районов на севере Англии, которые традиционно голосовали за левоцентристскую партию.