Партия Стармера потерпела поражение на местных выборах

Премьер Великобритании Кир Стармер не покинет свой пост, несмотря на неудачные для Лейбористской партии муниципальные выборы. На вопрос журналистов о его возможной отставке Стармер заявил, что не собирается уходить.

Между тем результаты местных выборов уже называют историческим сдвигом в британской политике, поскольку они свидетельствуют о распаде традиционной двухпартийной системы страны на многопартийную.

Правящая партия лейбористов, лидером которой является Стармер, потеряла контроль над 9 муниципальными советами Англии. Консерваторы тоже утратили значительную часть позиций. И те, и другие получили по 253 места. При этом у партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджела Фараджа 390 мест.