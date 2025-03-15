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Павел Дуров уехал из Франции

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию по разрешению суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Agence France-Presse (AFP).

По его информации, 15 марта предприниматель вылетел в Дубай. При этом ему разрешили покинуть Францию только на несколько недель.

В августе 2024 года основатель мессенджера был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Затем его взяли под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро. Суд запретил ему покидать территорию Франции в течение шести месяцев. Дурова подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям.

Интернет-портал Wired со ссылкой на представителя прокуратуры Мейлис де Рек сообщал в начале февраля, что дело Дурова дойдет до суда не ранее чем через год. Она добавила, что сейчас "слишком рано" обсуждать какие-либо детали потенциального мирового соглашения Дурова с властями Франции.

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