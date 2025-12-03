Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов

Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на миллиард долларов. Средства планируют выделить в течение следующих двух лет.

Главная цель - радикально нарастить потенциал войск с помощью сотен тысяч беспилотников.

Глава оборонного ведомства уточнил, что программа основана на новой концепции закупок, подразумевающей устойчивый спрос со стороны военного ведомства и активное привлечение частного капитала.