Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на миллиард долларов. Средства планируют выделить в течение следующих двух лет.
Главная цель - радикально нарастить потенциал войск с помощью сотен тысяч беспилотников.
Глава оборонного ведомства уточнил, что программа основана на новой концепции закупок, подразумевающей устойчивый спрос со стороны военного ведомства и активное привлечение частного капитала.
Первый этап отбора Пентагон проведет 16 февраля. По итогам из 25 приглашенных производителей останется лишь половина, с которыми и продолжится дальнейшая работа.