Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов

Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на миллиард долларов. Средства планируют выделить в течение следующих двух лет.

Главная цель - радикально нарастить потенциал войск с помощью сотен тысяч беспилотников.

Глава оборонного ведомства уточнил, что программа основана на новой концепции закупок, подразумевающей устойчивый спрос со стороны военного ведомства и активное привлечение частного капитала.

Первый этап отбора Пентагон проведет 16 февраля. По итогам из 25 приглашенных производителей останется лишь половина, с которыми и продолжится дальнейшая работа.

Разделы:

В миреСША

Теги:

БПЛАдроны