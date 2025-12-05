Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Переговоры между Вашингтоном и Киевом продолжатся в Майами 6 декабря

Сегодня планируется третья встреча американской и украинской делегаций в Майами по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Как пишет Bloomberg, встреча накануне не принесла серьезного прорыва. Хотя в Госдепе США двухдневные переговоры назвали конструктивными.

Напомним, американскую сторону возглавляют спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, украинскую - секретарь СНБО Умеров.

Сообщается, что стороны обсудили результаты переговоров в Москве, а также поговорили о перспективах послевоенного восстановления Украины и согласовали рамки мер безопасности.

