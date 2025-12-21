Переговоры по Украине: что заявил посланник Кремля, на что согласился Зеленский

В Майами завершился очередной раунд переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта. По окончании встречи специальный посланник президента России Кирилл Дмитриев заявил, что консультации проходят конструктивно и продолжатся 21 декабря.

Чуть ранее перспективы заключения мирного соглашения прокомментировал Зеленский, который сейчас находится в Португалии. Он считает, что шансы на достижение взаимоприемлемого решения достаточно велики. Украина готова остановить боевые действия по линии соприкосновения войск, более того, Киев согласен, что территориальная проблема может быть урегулирована позднее дипломатическим путем.