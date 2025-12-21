3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Переговоры по Украине: что заявил посланник Кремля, на что согласился Зеленский
В Майами завершился очередной раунд переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта. По окончании встречи специальный посланник президента России Кирилл Дмитриев заявил, что консультации проходят конструктивно и продолжатся 21 декабря.
Чуть ранее перспективы заключения мирного соглашения прокомментировал Зеленский, который сейчас находится в Португалии. Он считает, что шансы на достижение взаимоприемлемого решения достаточно велики. Украина готова остановить боевые действия по линии соприкосновения войск, более того, Киев согласен, что территориальная проблема может быть урегулирована позднее дипломатическим путем.
Зеленский также признал, что армия мирного времени в 800 тысяч штыков - это непосильный для Украины груз. Все эти три момента были одними из ключевых в перечне разногласий сторон, которые не позволяли достичь согласия по мирному плану.