Переговоры США и Ирана могут состояться 28-29 марта

Переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные, 28-29 марта. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил глава МАГАТЭ.

Гросси говорит, что они станут более масштабными и не будут касаться только ядерной энергетики и причин конфликта: "На этот раз на повестке дня также будут ракеты, ополченцы - союзники Исламской Республики и гарантии безопасности для Ирана".