Перемирие между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Но напоследок ЦАХАЛ устроил Ливану такой прощальный фейерверк в виде шквального огня, что очевидцы утверждают: "земля дрожала".

Наступившее затишье называют "прологом к мирным переговорам". Фраза красивая, только вот загвоздка: президент Ливана наотрез отказался сидеть за одним столом с Нетаньяху. А нюанс в том, что Трамп, который сейчас главный дирижер на этой сцене, настаивает именно на таком формате встречи.

Прекратить огонь в Ливане - прямое требование Тегерана. Без его исполнения Тегеран отказывался о чем-либо договариваться с Соединенными Штатами. Теперь у американцев с иранцами появляется шанс поторговаться.

Утечки свидетельствуют, что переговоры могут случиться в эти выходные. Только вот незадача: предварительные условия Вашингтона (прекращение обогащения урана и полный отказ от ядерной программы) не выглядят приемлемыми для Тегерана.

Так что столкновение на Ближнем Востоке все еще сильно пахнет керосином и большим обманом.

В связи с перемирием в Ливане Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца периода прекращения огня. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

На новость незамедлительно отреагировал Трамп, поблагодарив Тегеран, однако военно-морскую блокаду иранских портов оставил в действии.

Новость об открытии ключевой морской артерии мира сразу же повлияла на стоимость нефти на биржах, Brent рухнула ниже 90 долларов за баррель впервые с 11 марта. А американская WTI подешевела почти на 13 % - до 80 долларов за баррель.