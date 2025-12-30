Песков: Атака Киева была направлена не только против Путина, но и против Трампа

Киев не останавливается. На подлете к российской столице сбито 3 беспилотника.

Москва ужесточит переговорную позицию по Украине. Нынешние удары усугубляют последствия предыдущей попытки массированной атаки на резиденцию президента России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков произошедшие накануне события назвал террористическим актом, который был направлен не только против Владимира Путина, но и президента США Дональда Трампа.

Действия Киева осуждают во всем мире. На официальном уровне такую позицию обозначили в ОАЭ, Бахрейне. Пекин призвал избегать эскалации. Обеспокоенность выразил и премьер Индии Моди. Премьер-министр Пакистана также осудил нападение на резиденцию и назвал его гнусным актом, который представляет собой серьезную угрозу безопасности и стабильности.

Хозяина Белого дома Дональда Трампа шокировала новость о попытке Киева атаковать объект государственного значения. Действия Украины, по словам Юрия Ушакова, Трамп охарактеризовал как сумасшедшие. При этом Москва не покинет переговорный трек, но изменит на нем свою позицию. Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина, атака имела целью испортить мирную инициативу Трампа, однако акт украинской агрессии не способен пошатнуть установленный между Россией и США доверительный диалог.

"Этот террористический акт направлен на срыв переговорного процесса. Направлен он не только лично против президента Путина. Здесь я хотел бы все-таки напомнить о рождественском обращении Зеленского и тех словах, которые он говорил в адрес Путина. Но направлено это и против Трампа, на срыв усилий президента Трампа в том, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта. Вы знаете, что дипломатические последствия этих действий режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации. Что касается военных последствий, наши военные знают, как, чем и когда отвечать", - сказал Дмитрий Песков.

30 декабря лидеры европейских стран, премьеры Канады и Норвегии, а также генсек НАТО провели переговоры по вопросу завершения украинского конфликта. Об их итогах не сообщается. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в начале января состоится встреча "коалиции желающих", участники которой намерены завершить согласование гарантий безопасности для Киева и распределить обязательства по ним между собой.

Трамп, напомним, заявил, что гарантии проработаны на 100 %. Свет на их содержание пролил премьер польского режима Дональд Туск. По его словам, в рамках своего участия в обеспечении безопасности Киева США направят в Украину военных.