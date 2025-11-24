Песков: Москва не получала информации о встрече в Женеве делегаций США, Украины и ЕС

Москва не получала никакой информации о встрече делегаций США, Украины и европейских стран в Женеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, получал ли Кремль сведения об итогах переговоров в Швейцарии.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Нет, мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, внимательно отслеживаем те сообщения в СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе, но официально мы пока ничего не получали".

В Женеве завершились переговоры делегаций США и Украины. Стороны не стали делиться подробностями, однако выражают осторожный оптимизм. Госсекретарь США заявил о "значительном прогрессе". Рубио назвал прошедший день "самым продуктивным за долгое время" и добавил, Трамп доволен текущей динамикой.