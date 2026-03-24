Питер Кузник: Европе пора вернуться к инвестициям в качество жизни, а не в милитаризацию
Сейчас в мире нужно делать ставку не на власть силы, а на синергию, философию созидания и развития. Сейчас особенно возрастает роль стран Глобального Юга, таких организаций, как ШОС и БРИКС, - об этом заявил в интервью корреспонденту "Первого информационного" Виктории Сенкевич Питер Кузник, директор Института ядерных исследований Американского университета.
Он призывает политиков Старого и Нового Света прислушаться: нужно не увеличивать расходы на военные статьи, а перераспределить богатство, прийти к справедливому миропорядку, доступной медицине и достойному уровню жизни, инвестировать в то, что нужно людям.
Питер Кузник, директор Института ядерных исследований Американского университета (Вашингтон, США):
"Я бы хотел, чтобы мы мирно разрешили конфликты, будь то Тайвань, Украина или Ближний Восток. Все эти конфликты разрешимы, но о дипломатии и речи нет. Я бы хотел видеть, как деньги, которые европейцы тратят на свои вооруженные силы для защиты от России, Китая и Беларуси, идут на повышение уровня жизни людей, на улучшение качества жизни. Именно это происходило в Европе долгое время. Они не тратили деньги на свои вооруженные силы и жили очень хорошей, улучшенной жизнью, но теперь все идет в противоположном направлении. Теперь, с прекращением поставок нефти из России, санкциями и ремилитаризацией, уровень жизни падает".
Продолжается серия эксклюзивных интервью, которые корреспондент Виктория Сенкевич привезла из Вашингтона.