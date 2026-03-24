Сейчас в мире нужно делать ставку не на власть силы, а на синергию, философию созидания и развития. Сейчас особенно возрастает роль стран Глобального Юга, таких организаций, как ШОС и БРИКС, - об этом заявил в интервью корреспонденту "Первого информационного" Виктории Сенкевич Питер Кузник, директор Института ядерных исследований Американского университета.

"Я бы хотел, чтобы мы мирно разрешили конфликты, будь то Тайвань, Украина или Ближний Восток. Все эти конфликты разрешимы, но о дипломатии и речи нет. Я бы хотел видеть, как деньги, которые европейцы тратят на свои вооруженные силы для защиты от России, Китая и Беларуси, идут на повышение уровня жизни людей, на улучшение качества жизни. Именно это происходило в Европе долгое время. Они не тратили деньги на свои вооруженные силы и жили очень хорошей, улучшенной жизнью, но теперь все идет в противоположном направлении. Теперь, с прекращением поставок нефти из России, санкциями и ремилитаризацией, уровень жизни падает".