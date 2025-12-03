Почему Беларусь ждут в Омане и зачем с этой страной укреплять сотрудничество

Есть у Беларуси добрый друг на Ближнем Востоке - Оман. Эта страна сильно отличается от всего восточного и арабского мира. Несмотря на динамику времени, здесь смогли сохранить уникальную самобытность.

Белоснежная мечеть - главный духовный центр Омана, носящий имя Султана Кабуса бен Саида. Третий по величине мусульманский храм в мире поражает роскошью и вниманием к деталям. Белый мрамор, керамические узоры, интерьерные арки, слепые ниши и главный зал, в котором практически все в единственном экземпляре. Например, люстра с подвесками Swarovski весом 8 т или ковер в главном молитвенном зале, над созданием которого работали 600 женщин в две смены четыре года.

Для Омана ислам и мусульманский шариат - основа правовой системы, определенная на уровне Конституции, при этом есть уважение к религии - здесь абсолютно одинаково почитают и исламские, и христианские, и иудейские святыни. Султан же занимает пост не просто политического, но и духовного лидера страны. Вообще, Султанат на современной политической карте - эксклюзивная форма государственности.

Бруней и Оман - одни из немногих оставшихся в мире монархий, где правитель носит титул Султана. Имя Кабуса навсегда сохранится с объектами и останется на страницах истории развития Султаната, когда были воссоединены распавшиеся территории Омана, проведены крупнейшие реформы для модернизации экономики и построены дороги, школы, больницы и десятки мечетей.

"Место было полно мечетей до того, как их разрушили португальцы. Их главной религиозной целью было разрушить Каабу и украсть грамоту Пророка, но мы освободили это место, это была последняя битва между нами и этой колонизацией. Мы смогли вернуть наши города и родину. И прекрасно то, что Султан Кабус знал историю этого места и сохранил его самобытность", - рассказал исторический факт оманский гид мечети.

Белоснежная мечеть в Омане

В Омане действительно много внимания уделяют не столько материальному, сколько духовному миру. Благодарность и покорность через намаз звучит пять раз в день. Даже в общественных местах можно найти комнаты для молитвы, отдельные для мужчины и женщины. Удивительно, но находясь на перекрестке торговых дорог и у границ крупнейших конфронтаций на Ближнем Востоке, Оман, однажды отстояв свои земли у португальцев, навсегда остался приверженцем мирной политики.

Официально Султанат на внешнем контуре занимает нейтралитет и не воевал ни в одной войне арабского мира. Эти принципы, заложенные Султаном Кабусом, сегодня продолжает нынешний правитель Султан Хайсам бен Тарек Аль Саидом. Мирная позиция - то ядро, которое в непростое время вызовов и угроз сближает государство, которое заботится о национальных интересах и не пускает в дом тех, кто пытается сбить с пути. И это так перекликается с белорусской ментальностью.

"Оман играет ключевую роль в посредничестве во времена кризиса. Всякий раз, когда случается кризис, мы видим, как где-то в кулуарах оманские чиновники пытаются выступить посредниками между конфликтующими сторонами. И очень хорошо, что Беларусь играет ту же мирную роль, что и Оман, особенно в кризисных регионах. Я верю в отношения Беларуси и Омана. Вы можете обмениваться опытом и мнениями, и вы вместе можете сотрудничать для решения любых проблем", - заявил президент новостной корпорации Panorient Халдон Азхари.

Белоснежная мечеть в Омане

Сегодня Оман - стратегический партнер для Беларуси на Ближнем Востоке. Отношения за последний год заметно укрепились после взаимных визитов лидеров двух стран. Подготовлена дорожная карта, появился безвиз и прямой авиарейс на юг страны в Салалу. Следующий чартер уже совсем скоро свяжет столицы. В первую очередь, это снятие барьеров для сектора экономики. Взаимные визиты на уровне правительства и предприятий. Сегодня стороны ищут самые перспективные точки соприкосновения. Белорусские продукты - один из первых пунктов потребностей в регионе. Оман импортирует практически все, кроме рыбы и фруктов. И глядя на цены и выбор в местном магазинчике, можно предвидеть, что белорусская молочка здесь точно будет конкурентоспособна.

"Что касается продовольственной безопасности, то уже существуют соглашения между компаниями Омана и Минска. Стороны обмениваются информацией о возможном сотрудничестве в области производства молочных продуктов. Для продовольственной безопасности мы также можем сотрудничать в области удобрений, которые можно добывать из моря и использовать в косметических и органических целях. Если говорить об использовании всего потенциала моря, также возможен экспорт из Омана в Беларусь различной рыбной продукции и креветок, необходимых для сбыта и закрытия потребностей внутреннего рынка Беларуси", - сообщил почетный консул Беларуси в Султанате Оман Абдулла Масуд Хумейд Аль-Харти.

Абдулла Масуд Хумейд Аль-Харти

Обеспечить самостоятельно продовольственную безопасность и накормить 4,5 млн населения не позволяет климат, зато финики здесь растут лучше, чем где-либо. Оман - крупнейший производитель этого плода. Также выращивают бананы, манго, кокосы, цитрусовую пшеницу и рис. Зимой - овощи, но все немного по меркам белорусского масштаба. Сельское хозяйство наряду с рыболовством составляет небольшой вклад в экономику. Ее большая часть ориентирована на добычу и экспорт нефти и нефтепродуктов. Углеводороды добывают и в воде, и на суше.

Почти 80 % территории Омана - долины и пустыни. За шикарными видами скрывается не только жизнь бедуинов. Под землей имеется куча полезных ископаемых, в том числе в пустынях добывают нефть и газ, которые являются основой оманской экономики.

Основных экспортных позиций на нефтяной сектор приходится около 87 % доходов бюджета и 60 % общего экспорта, но сегодня здесь дальновидно развивают и другие направления. Диверсификация - часть национального стратегического плана в видении до 2040 года. Ставку делают на технологии, туризм, производство, горнодобывающую промышленность, логистику. Снижение зависимости от углеводородов повышает устойчивость экономики, поэтому Оман, который долгие годы сохранял тишину, сегодня открылся для партнеров. Диалог ведут с теми, кто готов не просто торговать, а играть вдолгую.

"Амкодор" и МАЗ уже заключили соглашение с одной из крупнейших местных оманских компаний о сотрудничестве с Оманом, чтобы организовать работу совместного сборочного предприятия для реэкспорта своей продукции в Восточную Африку, Азию и на Ближний Восток. Я знаю, что сегодня эти компании продолжают работать и обмениваться информацией между собой", - добавил Абдулла Масуд Хумейд Аль-Харти.

буквы АМКОДОР

Кажется, что для Омана, который имеет выход к Аравийскому морю, а значит, и Индийскому океану, открыты вообще все рынки Глобального Юга и Востока. Находясь на перекрестке торговых дорог между Ближним Востоком, Африкой и Азией, Оман сегодня претендует стать новым международным логистическим хабом. Здесь строят склады и другую портовую инфраструктуру, тем самым открывая новое торговые коридоры с севера на юг, и Беларусь готова поучаствовать и в этом проекте. Оман открывает новый транспортный коридор, в том числе развивая сотрудничество в рамках международного "Север-Юг". Для Беларуси это является хорошей альтернативой в условиях санкционных ограничений, когда мы так активно открываем для себя новые рынки, и там ждут белорусское.

Ахмед Хашиль Аль Маскари, глава Департамента по делам стран Персидского залива и регионального соседства Министерства иностранных дел Омана:

"Ваш Президент (Беларуси Александр Лукашенко. - прим. news.by) был здесь, и мы были так рады его видеть. Мы так рады, что отношения между Беларусью и Оманом расширяются, открывая множество возможностей для более выгодных инвестиций между двумя странами. Как мы уже говорили с коллегами, у нас море направлений для общения, открытое море. Ваш регион сотрудничает будь то с Африкой или Дальним Востоком, поэтому мы всегда рады приезжать к инвесторам из Беларуси. Мы надеемся, что сможем и дальше расширять эти многолетние отношения".

Вскоре Беларусь и Оман откроют посольства в Маскате и Минске. Локомотивы в регионе для продвижения интересов друг друга и укрепления доверия между деловыми кругами. Из перспективных, хоть и не быстрых в реализации проектов, строительство Оманом в Беларуси целлюлозно-картонного комбината. Общий объем инвестиций по этому проекту составляет около 1,5 млрд долларов. И в Омане для Беларуси выделят землю под создание туристического кластера, чтобы люди могли летать не только в Турцию и ОАЭ, а плюс час полета - и обеспечен отдых прямо у открытого океана.

море в Омане

Marina Bandar Al Rowdha - оригинальная пристань для яхт Маската, которая расположилась у подножия гор Аль-Хаджар, признана лучшей круизной площадкой в Омане. Сегодня наибольшее количество белорусских туристов отдыхают в Салале, однако и в Маскате есть что посмотреть. Это не только историческая составляющая, что касается живописных мест. Достаточно отправиться всего в пару километров от берега - и откроются живописные виды с чистейшим морем.

С начала 2025 года уже свыше 1,7 тыс. белорусов посетили Оман. Сегодня между авиакомпаниями двух стран ведутся переговоры, чтобы нарастить летную программу. Амбициозно или нет, но Оман планирует принять до 6 тыс. туристов из Беларуси.

Что касается визитов в Беларусь, то у медицинского туризма есть высокий потенциал.

Консультант Департамента исследований Министерства наследия и туризма Омана Амина Бинт констатировала, что число туристов в Оман стремительно растет, и они надеются, что увеличится туристический поток из России и Беларуси. Во многом упрощает процесс туристическая виза. Количество стран, кто получает ее, расширяется, когда можно сделать визу по прибытии в аэропорт по упрощенной процедуре, а белорусы имеют и безвизовый режим въезда, и прямое авиасообщение.

Оман на фоне аравийских соседей выглядит весьма необычно. Здесь нет небоскребов и толп туристов. Классическая арабика в архитектуре городов (здесь запрещено строить выше шести этажей), а в деревне по-прежнему строят из камней и глины. Главные достопримечательности скрываются в старинных фортах и вершинах, окружающих город разноцветных гор. Эти традиции одеваться, питаться и смотреть на мир по-своему и есть самая настоящая экзотика. Оман не капиталистическая страна, и здесь время не равно деньги. Время трактуют как возможность наслаждаться жизнью, и в этом выборе оманский народ полностью свободен.

Али, бедуин-кочевник:

"Пустыня для меня родной дом. Я родился в пустыне. Здесь жизнь тише и проще. У меня много друзей из разных городов. Я общаюсь с ними, но предпочитаю оставаться здесь со своей семьей. Это особая философия жизни. Просыпаться с рассветом и засыпать с закатом. Здесь люди живут вместе и помогают друг другу - так, как мой сын помогает сейчас мне. Мы открыли свой дом для туристов, которые могут приехать сюда и открыть для себя таинство этой тишины".

Почему в одной из богатейших стран планеты Али с семьей остается жить в пустыне? Возможно потому, что знают, где копать воду, как возводить сооружения и как пересекать большие песчаные отмели, заводить хозяйство. Например, верблюды - это не просто средство передвижения, еще они дают молоко, мясо, шерсть. Это тоже культурная самобытность.

Настоящий эксперт Саид, возивший в пустыню не одну группу туристов, отметил: чтобы понять, что ищут люди в Вахибе, нужно замедлиться и слушать. Песок, ветер, солнце - кажется, в этом спокойствии можно найти ответы на любые вопросы. Гид разве что направит на арабском или английском (это два государственных языка Омана). Русскоговорящих на улицах не часто встретишь, но на местном рынке в старом районе столицы Матраха (а это еще одна достопримечательность), кажется, торгуют настоящие полиглоты.

Саид

Местные рынки можно выделить в отдельный вид туризма, где погружаешься в национальный колорит с первых рядов. Предлагают традиционные сувениры, например, Khanjar (кинжал муаманского народа), который подчеркивает статус мужчины, а также украшения из серебра, изделия из сандалового дерева, ладан, специи, кофе, финики, традиционную одежду, керамику или сумочку из верблюда. А еще можно пообщаться. Белорусов здесь принимают как братский народ. С Абдулой журналисты "Первого информационного" телеканала познакомились прямо у его лавки. Изучили ассортименты и цены за традиционным чаем с молоком - вот такое простое и человеческое оманское гостеприимство.

магазин в Омане

"Вы можете купить все что угодно - масло, духи. Это делается вручную стариком и женщиной. В Омане недорого. У нас все люди и Султан хорошие. Все мусульмане - это одна большая семья", - особо подчеркнул торговец г. Низва (Оман) Абдулла Саид Аль Сабах.

У Беларуси и Омана много общих ценностей и подходов к жизни. В Омане также почитают традиционное внимание к семье, воспитанию детей, уважению старшего поколения, а еще любовь к родине. Съемки репортажа совпали с проведением в Омане Национального дня, поэтому национальный флаг был повсюду.

дети в Омане

Махмуд Мохамед Султан Аль Махроки, житель г. Адам (Оман):

"Оман - страна с богатой историей, наследием и культурой. В Омане это очень бережно хранят. Мы стараемся изо всех сил сохранять и сочетать древнее наследие с новым и современным образом жизни. А еще Оман - мирная страна, всегда призывающая к миру. Оманцы и правительство с Султаном никогда не вмешиваются в дела других стран. Мы занимаемся своими делами, но в то же время поддерживаем дружественные отношения со всеми. И куда бы вы ни отправились в Омане, вы увидите сочетание современного общества и современной жизни с наследием и традициями".

Девочка из Омана

А еще цвета флагов Беларуси и Омана очень похожи. На обоих есть зеленый, красный и белый. На белорусском идентичность подчеркивает национальный орнамент, а на оманском - эмблема (две скрещенные сабли и традиционный восточный кинжал). Мир, борьба за свою землю и плодородие - это то, что отражает эта символика, это связь прошлого, настоящего и будущего, а сохранение истории здесь не ограничивается выставочными залами музеев. Национально-исторический музей развивает большое социальное направление, что помогает возрождать идентичность. Например, восстанавливает школы и весь исторический центр Маската. Свой опыт Оман передаст Беларуси через Жамаля. У директора музея есть белорусские корни, что помогают наводить мосты дружбы между народами.

"Дедушка прошел Великую Отечественную войну. И память он передал маме, моим дядям, а они смогли передать нам тоже. Брат моего дедушки Борис Викторович похоронен в братской могиле. Ее всегда посещаем, когда бываем в Беларуси. Всегда, когда бывает возможность посетить Беларусь, будь это официальный визит или частный семейный, всегда находится время посетить могилы предков и вспомнить их подвиги и вклад в независимую в современную Беларусь", - рассказал о себе генеральный секретарь музея Национальной истории Омана Жамаль аль-Мусави.

Жамаль аль-Мусави

О том, что Жамаль поможет Беларуси создать Национальный исторический музей, договорились во время визита Президента Беларуси в декабре 2024 года. Поможет как земляк и добрый друг. Эти гуманитарные мосты уже достаточно прочны за счет культурного обмена - собрание белорусского первопечатника Франциска Скорины - подарок Беларуси для оманского народа. И только на первый взгляд кажется, что расстояние больше чем 6 тыс. км это слишком далеко, чтобы думать и говорить на одном языке…

Как нейтралитет и посредничество делают Оман важным игроком на Ближнем Востоке. Почему Оман - уникальный Султанат. Об этом и не только смотрите в специальном репортаже.