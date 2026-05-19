Экономику Германии ждет масштабный спад и возможный крах. Причина - разрушительная энергетическая политика страны, антироссийские санкции и полная утрата политического суверенитета.



Об этом заявил немецкий политолог Айке Хамер и уточнил: все дело в прекращении поставок дешевого российского газа - это уничтожило энергоемкие отрасли. Крупнейшие автоконцерны и химические гиганты закрывают заводы или массово переносят производство в США и Азию.



И, как пишут немецкие СМИ, Германию накрыла волна банкротств - рекордная за 20 лет. Опросы показывают, что среди тысяч компаний 30 % планируют дальнейшие сокращения. А за год число трудоустроенных сократилось почти на 200 тысяч.