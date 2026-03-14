Переход Евросоюза на возобновляемую энергетику пошел не по плану. Из Брюсселе все чаще звучат призывы финансировать ядерную энергетику.

Европа признала ошибку, которая стала фатальной.

Красный свет для зеленой энергетики. Европа признала ошибку, которая стала фатальной. К чему привел форсированный переход на возобновляемую энергетику и отказ от традиционных источников без должной подготовки?

Когда "новое" проиграло традиционному. Общий тон заявлений представителей европейского истеблишмента относительно вопросов добычи энергии кардинально изменился. Лозунги и нарративы на саммите по ядерной энергетике в Париже звучали как из альтернативной вселенной. Голоса тех, кто еще вчера рьяно навязывал всему миру зеленую повестку, вдруг слились в одну оду мирному атому. Вот уже и Урсула фон дер Ляйен вынуждена признать: энергетическая стратегия единой Европы была на протяжении последних 35 лет в корне ошибочной.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"Ситуация с ядерной энергетикой, к сожалению, печальна. В 1990-м треть энергии Европа получала от атомных станций, сейчас только 15 %. Это сокращение было следствием нашего стратегического решения. И, оглядываясь назад, мы можем сказать, что это было ошибкой. Мы отказались от надежного и доступного источника энергии, который также гарантирует низкий уровень выбросов. Пора менять ситуацию".

Президент Франции, умеющий держать нос по ветру, тоже заявил, что атомная энергия является инструментом решения всех не только европейских, а даже планетарных проблем.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Нам нужна ядерная энергетика: она является синонимом прогресса, процветания и независимости! Наш саммит имеет особый контекст в связи с конфликтом в Иране и на Ближнем Востоке. Мы хотим конкурентоспособности и производства энергии по минимально возможной цене. Нам нужны рабочие места. Мы хотим решить проблемы планеты и сократить выбросы CO2 за счет производства чистой энергии. Мы хотим большей независимости!"

Причин смены риторики сразу несколько: имеющаяся в ЕС инфраструктура оказалась не готова к нагрузкам, которые на нее хотели возложить. Санкционная политика резко повысила расходы на электроэнергию, что также сильно замедлило переориентацию на возобновляемые источники.

И в целом забота об окружающей среде вышла в круглую сумму. Это даже если не брать ущерб, нанесенный европейскому автопрому, который не выдержал конкуренции с китайской продукцией на фоне агрессивного внедрения электрокаров в сочетании с высокими санкционными издержками. Более того, начали возникать вопросы: зачем? Ведь если при изготовлении одной солнечной панели в атмосферу выбрасываются десятки килограммов углекислого газа, то не такая уж альтернативная энергетика и безопасная для экологии?

Анна-Кайса Итконен, представитель Европейской комиссии:

"Нас значительно меньше беспокоит безопасность снабжения, чем рост цен на энергию. Это как раз момент, напоминающий нам, до какой степени важно усиливать нашу энергетическую независимость, и мы уже годы работаем над этим".

Премьер Словакии на полях саммита обсудил с главой Еврокомиссии необходимость восстановления прокачки российской нефти через Украину.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Я продолжу предлагать Европейской комиссии оказать давление на президента Украины. У нее есть все рычаги для этого, чтобы разрешить посещение места, где якобы поврежден нефтепровод. Наша информация и спутниковые снимки подтверждают, что с трубопроводом все в порядке. Если мы будем медлить, я абсолютно уверен, что президент Украины способен уничтожить трубопровод. В конце концов, даже уничтожение подводного газопровода "Северный поток" украинскими спецподразделениями не могло бы произойти без его ведома. Он также предложит президенту Европейской комиссии словацкие ремонтные возможности, если действительно потребуется затянуть некоторые ломы на нефтепроводе "Дружба" в Украине".