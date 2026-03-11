3.73 BYN
2.92 BYN
3.41 BYN
Почему Мексика погрузилась в беспорядки? Смотрите в проекте "Блиц" с Павлом Лазовиком
Автор:Редакция news.by
Мексика - в центре масштабного кризиса. Военные ликвидировали наркобарона по прозвищу Эль Менчо, причем использовали разведданные США.
Почему вдруг Cтрана cолнца погрузилась в беспорядки? Дестабилизация страны - это чьи-то разборки, передел сфер влияния, или настоящая гражданская война, а может это чья-то манипуляция?
Новая геополитическая партия в авторском проекте "Блиц" 12 марта в 19:30 на "Первом информационном", а также на нашем сайте news.by и мультимедийном портале videobel.