Почему Мексика погрузилась в беспорядки? Смотрите в проекте "Блиц" с Павлом Лазовиком

Мексика - в центре масштабного кризиса. Военные ликвидировали наркобарона по прозвищу Эль Менчо, причем использовали разведданные США.

Почему вдруг Cтрана cолнца погрузилась в беспорядки? Дестабилизация страны - это чьи-то разборки, передел сфер влияния, или настоящая гражданская война, а может это чья-то манипуляция?

Новая геополитическая партия в авторском проекте "Блиц" 12 марта в 19:30 на "Первом информационном", а также на нашем сайте news.by и мультимедийном портале videobel.

В миреСША

блиц с Павлом ЛазовикомМексика