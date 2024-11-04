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В мире
Почему об "Орешнике" не было широко известно ранее, пояснил Песков
9 часов назад
Орешник
Россия
Президент
Все
Неделя Президента в фокусе камер пула - в рубрике "Время Первого"
5 часов назад
Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения
19 часов назад
Лукашенко направил поздравление коллективу ОАО "Гомельтранснефть Дружба"
20 часов назад
Лукашенко на встрече со студентами: Моя главная обязанность - защитить страну
22.11.2024
22:11
Политика
Все
Какие темы дня обсудили на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ
22.11.2024
20:34
Рыженков заявил, что Беларусь и РФ и дальше будут требовать невмешательства во внутренние дела
22.11.2024
17:17
Беларусь и Россия подготовили проект договора о гарантиях безопасности
22.11.2024
16:55
Рыженков о сотрудничестве Беларуси и России: Мы взаимно дополняем друг друга
22.11.2024
16:37
Рыженков: Нелегальная миграция неинтересна соседним с Беларусью странам ЕС
22.11.2024
16:22
Общество
Все
"Марафон единства" неделю за неделей делает нацию сильнее духом
6 часов назад
Флешмобы, квесты и большой концерт "Время выбрало нас" - "Марафон единства" проходит в Могилеве
7 часов назад
Перцов: Есть отрезвление у людей не только после 2020-го, но и на фоне накаленности в мире
10 часов назад
Осенний призыв - 2024: солдаты-пограничники приняли военную присягу
11 часов назад
Экономика
Все
В Минске чествовали победителей национального конкурса "Предприниматель года"
6 часов назад
Микробиология: чем белорусские ученые удивят в ближайшее время?
6 часов назад
Новые пути кооперации Беларуси и России - нашу страну посетила делегация Мурманской области
22.11.2024
18:00
Желающих все больше. В Беларуси более 500 ИП перерегистрировались в юрлица с 1 октября
22.11.2024
10:28
"Надо объединять усилия". Головченко о сотрудничестве в машиностроении Беларуси и России
21.11.2024
15:53
В мире
Все
До Берлина - 11 минут, до Парижа - 15. За сколько "Орешник" долетит до европейских городов
5 часов назад
Маск побил свой собственный рекорд и вновь возглавил список богатейших людей мира
5 часов назад
Военные НАТО пострадали в ДТП в Эстонии
8 часов назад
СМИ: Париж разрешил Киеву бить ракетами вглубь территории России
9 часов назад
Регионы
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С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
Происшествия
Все
Поезд Минск - Гомель из-за обрыва провода контактной сети был остановлен
7 часов назад
Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, четверо погибли
11 часов назад
В Молодечненском районе под колесами автомобиля погиб 9-летний мальчик
22.11.2024
21:32
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
22.11.2024
09:58
Кругозор
Все
18 ноября - день рождения Деда Мороза
18.11.2024
12:20
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Овнов ждут недоразумения, а Рыб - романтические сюрпризы
18.11.2024
08:00
Гороскоп на неделю с 11 по 17ноября: Близнецам стоит быть решительнее, Раков накроет волна романтики
11.11.2024
08:00
Топ-20 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет осенью
10.11.2024
08:49
Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября: Дев накроет романтическая волна, а Овнов - задумок и идей
04.11.2024
08:00